В Цимлянске завершили ремонт аварийного водовода
В Цимлянске после ремонта городского водовода на улице Краснознаменной, возобновили подачу в штатном режиме. Об сообщают в филиале ГУП РО «Управление развития систем водоснабжения».
Фото: ГУП РО «Управление развития систем водоснабжения»
Авария оставила без воды 13 тыс. жителей города. Расследование причин случившегося взяла на контроль прокуратура области.
Напомним, 3 марта в Цимлянске произошел порыв центрального водовода. Без воды оказались только простые абоненты, но также больница, четыре школы и семь детских садов.