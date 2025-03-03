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В Цимлянске завершили ремонт аварийного водовода

В Цимлянске после ремонта городского водовода на улице Краснознаменной, возобновили подачу в штатном режиме. Об сообщают в филиале ГУП РО  «Управление развития систем водоснабжения».

Фото: ГУП РО  «Управление развития систем водоснабжения»

Фото: ГУП РО  «Управление развития систем водоснабжения»

Авария оставила без воды 13 тыс. жителей города. Расследование причин случившегося взяла на контроль прокуратура области.

Напомним, 3 марта в Цимлянске произошел порыв центрального водовода. Без воды оказались только простые абоненты, но также больница, четыре школы и семь детских садов.

Николай Аксенов

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