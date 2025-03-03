Краевой профсоюз АПК Кубани взыскал с терротделения 4,8 млн рублей взносов

Краснодарская краевая организация профессионального союза работников агропромышленного комплекса РФ взыскала с Усть-Лабинской районной территориальной организации почти 4,8 млн руб. членских взносов. Решение суда опубликовано в картотеке арбитржаных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из решения Арбитражного суда Краснодарского края, Усть-Лабинская районная организация Профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ является территориальной организацией Профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ.

Ежегодно Постановлениями Комитета Краснодарской краевой организации профсоюза работников АПК устанавливается размер членских профсоюзных взносов, который составляет 14% от собранных территориальным профсоюзом членских взносов.

В материалах дела сообщается, что ответчик за период с 2021 по 2023 год перечислил только 402 тыс. руб. Однако за период с 2021 по 2023 год Усть-Лабинской районной организацией Профсоюза работников АПК РФ получено от первичных профсоюзных организаций членские взнос на общую сумму 39,8 млн руб. Истец направил в адрес ответчика требование о погашении задолженности, но претензия была оставлена без удовлетворения.

Ответчик указал, что с 25 января 2024 года прекратил свою деятельность в связи с ликвидацией. Кроме того, по заявлению ответчика, в 2014 году на заседании Пленума Усть-Лабинской районной организации общероссийской общественной организации профессионального союза работников АПК было принято решение об отчислении не 14%, а 1,7% от собранных профсоюзных взносов.

Суд решил, что «лицо, которое без установленных законом или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество».

Тат Гаспарян