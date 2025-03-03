Умер автор музыки к песням Кобзона и Долиной Адриан Корчинский

Композитор Адриан Корчинский умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщил ТАСС народный артист России, председатель совета Союза композиторов Александр Чайковский. По его словам, композитор скончался еще вчера, 2 марта.

Адриан Корчинский родился 13 марта 1959 года во Львове. В 1977 году он окончил Центральную музыкальную школу в Москве, а в 1982-м — Московскую консерваторию. Там он обучался у Льва Наумова и Тихона Хренникова. Тогда же композитора удостоили премии ЮНЕСКО за Партиту для струнных, ударных и органа.

Наибольшую популярность господин Корчинский получил из-за музыки к эстрадным песням Николая Караченцова, Иосифа Кобзона, Ларисы Долиной и Ирины Аллегровой. В конце 1990-х годов он писал мелодии для российских телеканалов. Среди них — «Культура», НТВ и РТР.