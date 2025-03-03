В Сарапуле возведут храм в честь святого и флотоводца Федора Ушакова

На территории микрорайона «Элеконд» в Сарапуле построят храм в честь флотоводца и святого Федора Ушакова, сообщает пресс-служба городской администрации. 2 марта у поклонного креста горожане совершили молебен в преддверии строительства объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Сарапульской епархии Фото: Пресс-служба Сарапульской епархии Фото: Пресс-служба Сарапульской епархии Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба Сарапульской епархии Фото: Пресс-служба Сарапульской епархии Фото: Пресс-служба Сарапульской епархии

«Новый храм станет не только местом для богослужений, но и мемориалом памяти воинов, погибших в военных конфликтах»,— отмечается в сообщении. По словам главы Сарапула Виктора Шестакова, микрорайон растет и людям необходимо место, где они смогут собираться, молиться и «помнить свою историю».

По данным Сарапульской епархии, идея строительства храма появилась в 2013 году после установки поклонного креста. Сейчас утвержден проект храма, к его реализации подключились предприятия и власти города.