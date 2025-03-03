Новые правила благоустройства начали действовать в Анапе

С 1 марта в Анапе вступили в силу новые правила благоустройства. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба мэрии города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Тему обсудили сегодня, 3 марта, на расширенном планерном совещании, которое провел мэр Анапы Василий Швец. В работе участвовал председатель Совета Вячеслав Вовк. Он предложил заслушать доклад о первых итогах работы по исполнению правил благоустройства на апрельской сессии Совета.

Правила благоустройства были приняты депутатами Совета. Они включают полный комплекс требований по содержанию придомовых территорий, земельных участков, зданий и строений, парковок и кладбищ. Также регламентированы земельные работы, прокладка подземных коммуникаций, вопросы санитарной очистки, обращения с ТКО и другие направления.

«Строгое соблюдение правил благоустройства позволит нашему городу стать еще привлекательнее и комфортнее для жизни и отдыха, навести полный порядок в сфере санитарной чистоты»,— подчеркнул господин Швец.

На территории Анапы расположено 952 МКД, работают 45 управляющих организаций, 24 ТСЖ и ЖСК. Памятки с основными требованиями правил благоустройства были переданы управляющим организациям.

Нарушение правил влечет наложение штрафа на граждан в размере от 1 тыс. руб. до 3 тыс. руб., на должностных лиц – от 2 тыс. руб. до 10 тыс. руб., на юридических лиц – от 15 тыс. руб. до 50 тыс. руб. При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается.

Алена Воробьева