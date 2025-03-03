Единому QR-коду дают отсечку

Малый бизнес хотят освободить от использования единого QR-кода для оплаты. Речь идет о компаниях с годовой выручкой меньше 20 млн руб. Такую отсечку поддерживает Центробанк, рассказал «Известиям» зампред регулятора Алексей Гузнов. Законопроект о внедрении универсального QR-кода начали обсуждать осенью 2024 года. И предполагалось, что уже этим летом все компании из сферы торговли и услуг будут обязаны его принимать. Оператор проекта — Национальная система платежных карт, которая принадлежит ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С помощью кода можно оплатить покупку через систему быстрых платежей, pay-сервис банка и сервис рассрочки. Послабления для небольших компаний кажутся уместными, говорит MBA-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков. Хотя, по его словам, к проекту есть другие вопросы: «Изначально в законопроекте прописано, что принять обязаны будут вообще все участники, вне зависимости от оборота. Подобная реализация сегодня невозможна, как и в ближайшее время, потому что есть микроорганизации, индивидуальные предприниматели, самозанятые. Покупать или арендовать терминал, организовывать подключение для показа этого QR-кода просто невозможно. Это убивает весь бизнес.

Но в то же время у нас достаточно длительное время действует закон, который требует от организаций с оборотом свыше 20 млн руб. принимать карту "Мир" от НСПК. И уже на этих терминалах QR-код можно показывать, не создавая сверхсерьезных дополнительных финансовых затрат для участников. На самом деле, здесь вопрос шире: а должен ли быть только один QR-код от одного участника, как требует законопроект, который по сути, запрещает показ кодов, не созданных НСПК. Тем более когда многие участники внедрили на большом количестве терминалов свой формат QR-кода. Он предоставляет все те же самые возможности для оплаты и не требует каких-то там дополнительных затрат или трудностей?»

Летом о создании собственного универсального QR -кода объявили Сбербанк, Альфа-банк и Т-Банк. В ЦБ при этом настаивают, что единым решением должен стать именно проект от НСПК. И предлагают законодательно закрепить эту норму. Чем эти два кода различаются для потребителя, объясняет эксперт финансового рынка Андрей Бархота: «Есть вопрос, связанный с комиссионными доходами и расходами, а если более конкретно, с тем самым кешбэком, на который рассчитывают плательщики в рамках программы лояльности. В обществе сложилось мнение, что на самом деле оплата QR-кодом от системы платежных карт не использует и не возвращает тот самый кешбэк.

Если плательщик является адептом оплаты через QR-код, необходимо следить за суммой. Если сумма небольшая, то такой способ можно использовать, а если покупка серьезная, плательщик вправе рассчитывать на крупный кешбэк, и он предпочитает оплату картой. И вот этот момент постоянно ускользает. Банк России отстаивает идею единого QR-кода, но при этом не гарантирует системное начисление кешбэков или бонусных баллов в рамках банковской программы».

В НСПК говорили, что к концу 2024 года возможность использовать единый QR-код получили больше 200 банков и почти 5 млн торговых точек. Оператор системы при этом настаивает, что клиент по-прежнему может участвовать в программах лояльности и получать кешбэк.

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Илья Сизов