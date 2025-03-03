В Екатеринбурге 12-14 апреля пройдет фестиваль инклюзивного искусства Inclusive Art

В Екатеринбурге после почти пятилетнего перерыва 12-14 апреля пройдет V Международный фестиваль инклюзивного искусства «Inclusive Art. Достоинство человека в творчестве», сообщили в пресс-службе правительства. В этом году фестиваль станет частью международного форума-выставки социальных технологий «СОЦИО».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международный фестиваль инклюзивного искусства Inclusive Art

Фото: Пресс-служба правительства Свердловской области Международный фестиваль инклюзивного искусства Inclusive Art

Фото: Пресс-служба правительства Свердловской области

Фестиваль проводится в три этапа и включает шесть направлений: хореографию, вокально-инструментальное творчество, театральное творчество и художественное слово, визуальное искусство, мастер инклюзии и оригинальный жанр.

В этом году заявки на участие в фестивале подали коллективы из различных регионов России, включая Крым, Башкортостан, Татарстан, Коми, Алтайский край и Мурманскую область.

«Творчество - мощный инструмент для эмоциональной и психологической реабилитации. Оно помогает людям с инвалидностью стать более самостоятельными и успешными в жизни»,— отметила председатель оргкомитета фестиваля Елена Гнусарёва.

Inclusive Art проходит на Урале с 2015 года. Его организатором выступает некоммерческая организация «Благое дело». Всего за время фестиваля в нем приняли участие 1500 человек. Фестиваль является площадкой для инклюзивных творческих коллективов из России и дружественных стран, где люди с различными формами инвалидности могут представить результаты своего творчества. Фестиваль проводится при поддержке правительства Свердловской области.

Полина Щуцкая