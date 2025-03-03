Гендиректор «ОТЭКО» вошла в топ-20 женщин-руководителей по версии Forbes

Генеральный директор компании «ОТЭКО», оператора морских терминалов в порту Тамань, Татьяна Нужденкова вошла в топ-20 женщин-руководителей крупнейших компаний российского рынка по версии Forbes. Соответствующая информация размещена на сайте издания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Татьяна Нужденкова начала работу в «ОТЭКО» в 2003 году с должности заместителя главного бухгалтера, а в 2022 году заняла пост генерального директора. За 19 лет работы она участвовала в нескольких масштабных проектах по совершенствованию системы корпоративного управления и бухгалтерского учета.

«ОТЭКО» представляет собой частный транспортный холдинг, вкладывающий средства в портово-промышленную инфраструктуру южных регионов России. Под управлением компании находятся два морских терминала: Таманский перегрузочный комплекс нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов мощностью 20 млн т в год и Таманский терминал навалочных грузов с проектной мощностью 72 млн т ежегодно.

В рейтинг Forbes Woman вошли руководительницы компаний из списков «100 крупнейших компаний России по чистой прибыли», «70 крупнейших компаний-инвесторов России», «50 крупнейших иностранных компаний в России», «30 самых дорогих компаний Рунета», а также фирм из высших категорий «Золото »и «Платина» рейтинга лучших работодателей страны. Критерием отбора стало занятие женщинами должностей генеральных директоров, президентов или председателей совета директоров.

Анна Гречко