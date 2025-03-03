«Смолинский маньяк» останется под присмотром санитаров

Вступило в силу постановление о принудительном лечении жителя Челябинска Владимира Ческидова, признанного виновным в похищениях двух девушек, насилии и убийстве. По мнению адвокатов, обжаловавших решение о применении мер медицинского характера, вина их подзащитного не была доказана. Областной суд подтвердил, что челябинец, страдающий хроническим психическим расстройством, похитил двух девушек, одну из которых убил, а вторую удерживал в своем доме 14 лет.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Ческидов не признал вину ни по одной статье обвинения

Фото: пресс-служба Советского районного суда Челябинска Владимир Ческидов не признал вину ни по одной статье обвинения

Фото: пресс-служба Советского районного суда Челябинска

Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело 52-летнего жителя регионального центра Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении двух девушек, одну из которых он убил, а вторую держал в плену 14 лет. Постановление Советского районного суда о направлении фигуранта на принудительное лечение в спецучреждение от 27 ноября 2024 года оставлено без изменения и вступило в законную силу. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.

Решение суда первой инстанции обжаловала сторона защиты. Адвокат настаивал на полном оправдании Владимира Ческидова, не признавшего вину ни по одной статье обвинения.

«Сторона защиты просила решение отменить, поскольку обвинение не нашло своего подтверждения по результатам судебного следствия. Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы, постановление суда первой инстанции о применении мер медицинского характера в виде принудительного лечения оставил без изменения»,— сообщает прокуратура Челябинской области.

При этом областной суд указал на необходимость квалифицировать обвинение в похищении человека (ст. 126 УК РФ) как незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ).

Жителя челябинского поселка Смолино Владимира Ческидова сотрудники регионального управления Следственного комитета РФ задержали в июле 2023 года. По версии следствия, осенью 2009 года челябинец познакомился девушкой и под предлогом распития спиртного привез ее в свой частный дом в Смолино, где против воли удерживал 14 лет, подвергая постоянному насилию, пока она не сбежала. На момент похищения потерпевшей было 19 лет. Кроме того, следствие и суды установили, что в период 2008–2011 годов Ческидов похитил еще одну девушку, которую также удерживал в доме, а затем убил, расчленил тело и захоронил останки на территории домовладения.

Сбежать из дома выжившей пленнице удалось после того, как Владимира Ческидова госпитализировала скорая психиатрическая помощь. Замок на двери комнаты остался открытым, благодаря чему она смогла выбраться из дома и сбежать к сестре. Врачей вызвала мать челябинца из-за того, что в состоянии алкогольного опьянения он начал вести себя агрессивно и нападать на нее.

Все это время пенсионерка Валентина Ческидова жила в одном доме с сыном и его пленницей. Сначала сотрудники Следственного комитета задержали ее вместе с сыном и возбудили уголовное дело, подозревая ее в соучастии в похищении человека. После задержания суд оставил пенсионерку на свободе. Впоследствии, по данным прокуратуры региона, дело Валентины Ческидовой было закрыто. По данным СМИ, такое решение было принято из-за того, что пенсионерка помогла пленнице сбежать.

27 ноября 2024 года Советский районный суд Челябинска признал Владимира Ческидова совершившим запрещенные уголовным законом деяния по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 126 (похищение человека), ч. 1 ст. 105 (убийство), п. «б» ч. 2 ст. 131 (изнасилование) и п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Как установила сексолого-психиатрическая экспертиза, Владимир Ческидов в момент совершения преступлений страдал психическим заболеванием, которым болеет и в настоящее время, он «не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, не мог руководить ими».

Суд первой инстанции назначил ему меры бессрочного принудительного лечения.

На момент этого решения фигурант уголовного дела уже пять месяцев находился под наблюдением в психиатрическом диспансере. В мае 2024 года суд назначил ему меры медицинского характера в виде принудительного лечения на время судебного процесса. До того Владимир Ческидов с момента задержания находился в следственном изоляторе.

Юлия Гарипова