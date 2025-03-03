Британский посол в США призвал Украину к одностороннему перемирию

В Великобритании разгорается скандал вокруг только что назначенного посла в США лорда Питера Манделсона. Выступая в ночь на сегодня, 3 марта, в эфире телеканала ABC, лорд Манделсон сделал сразу несколько заявлений по Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Питер Манделсон

Фото: Carl Court / Pool / Reuters, Britain's ambassador to the United States, Peter Mandelson, speaks during a welcome reception for Br Питер Манделсон

Фото: Carl Court / Pool / Reuters, Britain's ambassador to the United States, Peter Mandelson, speaks during a welcome reception for Br

В частности, он отметил, что после встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме необходима радикальная перезагрузка. «(Она.— “Ъ”) должна состоять в возвращении США и Украины к предыдущей странице, предоставлении президентом Зеленским безусловной поддержки инициативы президента Трампа по прекращению войны и установлению справедливого и долгого мира на Украине,— сказал посол.— Европейцам… нужно поддержать призывы к прекращению огня, и, кстати, я думаю, что Украина первой должна взять на себя обязательства по прекращению огня, бросая тем самым России вызов последовать этому же».

Как только об интервью посла стало известно в Лондоне, его фактически дезавуировали. Выступая в утреннем эфире Sky News, министр по делам вооруженных сил Люк Поллард отметил, что слова британского посла в Вашингтоне «не отражают позиции правительства». Министр добавил, что не хотел бы никаких «коротких пауз», а «долгий и надежный» мир.

В скандал уже включились оппозиционные партии. Так, бывший министр иностранных дел консерватор Джеймс Клеверли заявил, что «посол… в Вашингтоне не должен распространять свои собственные взгляды». Он потребовал от премьер-министра «принять меры» по этому поводу.

Виктор Буй