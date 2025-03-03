В Удмуртии оштрафовали врача за удар посетителя после словесного конфликта

Сарапульский суд Удмуртии вынес приговор врачу городской больницы, ударившему посетителя в подбородок после конфликта по поводу качества медицинского обслуживания. Как сообщает объединенная пресс-служба судов республики виновным в совершении насильственных действий, причиняющих физическую боль (ч.1 ст. 116.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 26 февраля 2023 года в здании больницы. Потерпевший получил кровоподтек, который, согласно заключению эксперта, «вред здоровью не причинил». В судебном заседании врач свою вину не признал, утверждая, что первым ударил его сам потерпевший. Суд назначил обвиняемому штраф 12 тыс. руб.