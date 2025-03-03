У нижегородского предпринимателя изъяли тонну стеклоомывающей жидкости

Сотрудники полиции во время рейда на одной из оптовых баз изъяли у местной предпринимательницы более тонны стеклоомывающей жидкости. По данным полиции, силовиков насторожил тот факт, что предпринимательница продает жидкость по заметно сниженной цене.

Данная жидкость имела признаки содержания метилового спирта, но на этикетках информации об этом не было. Продавец пояснила, что покупала спиртосодержащую жидкость оптом. Организация-продавец не предупредила ее о наличии метанола в составе. Жидкость отправлена на экспертизу. Если предположение о наличии метанола в ее составе подтвердится, предпринимательницу привлекут к административной ответственности по статье о продаже товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена.

Также полицейские выяснили, что предпринимательница продавала алкоголь в нестационарном торговом объекте. Хранение продукции осуществлялось в складском помещении, расположенном рядом с торговой точкой. Из незаконного оборота до решения суда изъяли более трех тысяч литров алкогольной продукции. Составлен протокол о нарушении правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Андрей Репин