Водоканал Ростова требует от застройщика «Левенцовский» 75 млн рублей

АО «Водоканал Ростова-на-Дону» намерено взыскать 75 млн руб. с ООО «Специализированный застройщик “Левенцовский“» за нарушение условий выполнения контракта. Об этом сообщают в пресс-службе арбитражного суда Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Один из объектов «Левенцовского» нужно было подключить сетям холодного водоснабжения и водоотведения. Как утверждает «Водоканал», его контрагент обязался оплатить работы по подготовке к подключению и 50% аванс за само подключение.

«Сумма контракта при подписании — 98,6 млн руб. Истец заявляет, что более чем за год ответчик лишь частично выполнил свои обязательства»,— следует из материалов суда.

ООО «Специализированный застройщик “Левенцовский“» — одно из предприятий группы «Галактика», которая ведет масштабную застройку в Западном микрорайоне Ростова.

Николай Аксенов