«Ростелеком» зафиксировал более 30 случаев кражи кабеля на Урале с начала года

В Свердловской области «Ростелеком» зафиксировал более 30 случаев хищения кабеля с начала 2025 года, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным «Ростелекома», из-за преступных действий пострадали тысячи абонентов, включая социально значимые объекты. Ущерб составил миллионы рублей.

По информации директора центра эксплуатации Екатеринбургского филиала «Ростелекома» Андрея Асадова, инфраструктура компании в регионе в основном построена на оптических каналах связи, в которых отсутствуют ценные металлы, что делает кражу бессмысленной.

Для защиты инфраструктуры «Ростелеком» оборудует объекты сигнализациями, запорными устройствами и дополнительными системами контроля. В 2023 году в Свердловской области было зафиксировано более 300 случаев хищений кабелей связи, а в 2024 году их число сократилось до 200.

Для идентификации похищенного кабеля применяется спектральный анализ, который позволяет установить принадлежность кабеля к коммуникациям «Ростелекома» с точностью до 99,98%.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что в 2024 году было возбуждено 68 уголовных дел, связанных с кражей кабеля. Пять человек приговорены к лишению свободы, еще несколько находятся под следствием.

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг. Он был создан 30 декабря 1992 года распоряжением Госкомимущества России. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,6 млн.

Полина Щуцкая