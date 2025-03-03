Спортсмен из Новороссийска завоевал «серебро» на соревнованиях в Узбекистане

Валерий Ендовицкий одержал победу в полуфинале международных соревнований в Ташкенте. Об этом сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Новороссийский богатырь продолжает прославлять город-герой на мировой спортивной арене. 2 марта в столице Узбекистана завершился международный турнир “Большой шлем”. За выход в полуфинал Валерий одержал уверенную победу над призером Олимпийских игр, уступив лишь в финале соотечественнику по замечаниям. Поздравляю Валерия и его тренера Дениса Ружицкого с серебряной медалью мирового уровня!»,— написал глава Новороссийска в своем Telegram-канале.

Вместе с Валерием Ендовицким Краснодарский край на международном турнире представил Тимур Арбузов из Туапсе. Он победил Арслонбека Тоджиева и стал чемпионом. Валерий Ендовицкий броском на «иппон» победил Алишера Юсупова и вышел в финал, где завоевал серебряную медаль.

«Большой шлем» собрал порядка 250 участников из 23 стран мира. Международные соревнования в Ташкенте стали для спортсменов частью подготовки к чемпионату мира и Европы, которые состоятся этой весной. Всего на соревнованиях в Ташкенте российские спортсмены завоевали 12 медалей разного достоинства.

Алена Воробьева