Суд назначил экспертизу по делу о сносе входа в сервисный центр в историческом центре Перми

По делу о демонтаже входа в центр по ремонту смартфонов в доме по ул. Ленина, 94, назначена судебная экспертиза. Как указано в материалах дела на сайте Арбитражного суда Пермского края, такое решение было вынесено в феврале. Демонтировать входную группу в сервисный центр Pedant.ru в доме на ул. Ленина, 94, потребовала краевая инспекция по охране объектов культурного наследия. Требования истца связаны с тем, что дом, в котором находится Pedant.ru, входит в границы объекта культурного наследия — достопримечательного места «Проспект им. Ленина». Ответчиком по иску ведомства является предприниматель Светлана Замесова.

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Проведением экспертизы займется эксперт компании «Пермпромпроект» Дмитрий Толов. В ходе исследования эксперт ответит на шесть вопросов. В частности, нужно выяснить, выходила ли конструкция внешнего тамбура входа за пределы плоскости фасада здания в 2006, 2009 годах и сейчас. Соответствие внешней границы тамбура границе помещения ИП Светланы Замесовой, а также соответствие внешнего тамбура помещения колерному паспорту объекта 2013 года — тоже стали вопросами, на которые эксперт даст ответ. На время проведения экспертизы производство по делу приостановили.

Федеральная сеть сервисных салонов Pedant.ru насчитывает в Перми 12 филиалов, указано на сайте компании. По данным сервиса sbis.ru, предприниматель Светлана Замесова занимается оказанием парикмахерских услуг и услуг салонов красоты.