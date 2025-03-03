Подростка в Татарстане обвиняют в нарушениях ПДД, повлекших смерть человека

В Татарстане возбудили уголовное дело против 17-летнего подростка, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Об этом сообщает СУ СК Татарстана.

По версии следствия, обвиняемый сел за руль в состоянии алкогольного опьянения без прав и превысил допустимую скорость. Он не справился с управлением и столкнулся с другим автомобилем. Водитель легковой машины скончался на месте от травм.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Дарья Сайфиева