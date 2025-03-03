В Самаре суд рассмотрит дело о передаче осужденным карамельных конфет с наркотиками

В Советский районный суд Самары направлено уголовное дело в отношении ранее осужденного мужчины. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, мужчина ранее отбывал наказание в ФКУ ЛИУ-4 УФСИН России по Самарской области. После освобождения он с июня по сентябрь 2024 года с помощью мессенджера приобрел наркотическое средство общей массой 1,37 грамма. После этого он дома разделил вещество на пять частей и поместил в карамельные конфеты, которые приготовил вместе с другими продуктами для передачи своим знакомым осужденным.

При досмотре посылки 5 сентября прошлого года сотрудники исправительного учреждения обнаружили наркотики.

Руфия Кутляева