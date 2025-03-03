Инвестиции в разработку ПО в Удмуртии увеличились более чем на 60% за год

Объем инвестиционных вложений в отрасль IT и связи в Удмуртии составил 1,3 млрд руб. за девять месяцев 2024 года, увеличившись на 15,4% за год, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития республики. Наиболее заметный рост наблюдается в сегменте разработки ПО, где прирост вложений составил 63,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По итогам 2024 года отмечается также рост основных экономических показателей ИКТ-отрасли: годовой оборот компаний составил 27,8 млрд руб., увеличившись на 3,5%. IT-компании Удмуртии уплатили более 3,8 млрд руб. налогов, что на 6% больше, чем в 2023 году. Прирост отчислений по налогам составил 36% по спецрежимам, 23% по НДФЛ (региональная часть) и 15% по НДС.