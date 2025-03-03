Чиновников ищут по объявлению

Чиновников начали активно искать на рекрутинговых сайтах, на тенденцию обратил внимание HeadHunter. Как рассказали “Ъ FM” в компании, если в 2023 году таких объявлений было около 600, то в прошлом на 15% больше — более 700. При этом за первые два месяца 2025-го на сайте появилось уже 84 вакансии для топ-менеджмента от госорганизаций. Так, например, правительства Владимирской и Ярославской областей ищут заместителей министров. Им предлагают зарплату 120-225 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Варвара Славущева, Коммерсантъ Фото: Варвара Славущева, Коммерсантъ

Прежде всего, тренд связан с общей нехваткой компетентных специалистов в России. В приоритете люди с опытом руководства в бизнесе, отметил основатель кадрового агентства Future Today Денис Каминский: «Найти людей сложно не только в бизнесе, но и в государственных органах. Это естественно, потому что ограничен пул кандидатов, которые могут прийти. Вторая составляющая заключается в том, что когда из России ушло много западных компаний, люди, которые остались здесь, встали перед выбором: а как дальше строить свою карьеру? И, может быть, раньше у них были какие-то мысли о том, чтобы пойти работать на государственную службу, изменение структуры ведет к тому, что люди начинают ходить в разные места, в том числе в государственные органы.

Поскольку бизнес настолько заинтересован в людях и коммерческие организации размещают вакансии, то часть людей на государственной службе начинают смотреть в сторону. Это значит, что появляются вакансии внутри госсектора, сотрудников нужно более активно замещать. Может не хватать действующего кадрового резерва. В рамках дефицита рынка труда те, кто отвечают за формирование команды в том или ином органе государственной власти, начинают искать всевозможные варианты, в том числе размещают вакансии на рекрутинговом портале.

В государственной службе достаточно высока степень детализации регламентов, поэтому я бы не сказал, что человек, приходящий со стороны, сможет сделать много ошибок или каких-то проблемных вещей. Просто потому, что бюрократия на то и бюрократия, что там все прописано и очень регламентировано. С другой стороны, есть какой-то разумный баланс. На управленческих должностях были люди с разным бэкграундом: кто-то из кадровых бюрократов, а кто-то приходящий снаружи. Таким образом сотрудники могут обогащать общую историю, лучше понимать, что происходит в бизнесе».

Последние несколько лет все больше и больше людей покидают госслужбу. Поэтому чиновников теперь ищут и на рекрутинговых платформах, считает ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и прогнозирования Игорь Поляков: «Думаю, что все сводится к нехватке компетентных кадров. Но это проблема, наверное, все-таки регионов центральной России. Может быть, это связано еще и с тем, что сейчас были сдержанные предложения по оплате для специалистов высокого ранга в административных аппаратах в правительстве регионов».

В правительстве Ярославской области проблема с наймом длится уже больше двух лет, сообщают собеседники “Ъ FM”, знакомые с ситуацией. По данным Министерства труда на конец прошлого года, дефицит сотрудников на российском рынке труда превысил 1,5 млн человек.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Никита Путятин