«ГлавУКС» не смог взыскать 3,4 млн рублей неустойки с «Хохломской росписи»

Муниципальное учреждение «Главное управление по капитальному строительству г. Нижнего Новгорода» («ГлавУКС») проиграло иск к АО «Хохломская роспись» (г. Семенов Нижегородской области) о взыскании неустойки за просрочку поставки мебели в школу. Ответчик доказал, что нарушил срок по вине заказчика, говорится в решении арбитражного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Школу №36 (по генплану) в Новой Кузнечихе открыли 1 сентября 2024 года, она получила номер 188

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Школу №36 (по генплану) в Новой Кузнечихе открыли 1 сентября 2024 года, она получила номер 188

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Контракт на поставку мебели для школы №36 (по генплану) в микрорайоне Новая Кузнечиха заключили в декабре 2022 года за 36,6 млн руб. Сроком исполнения контракта было обозначено 1 июля 2023 года.

Ответчик изготовил мебель в срок, однако истец к нужной дате не подготовил помещения для приемки, складирования и сборки товара. 7 июня «Хохломская роспись» уведомила «ГлавУКС», что уровень готовности детского сада не позволяет приступить к завозу мебели, и просила предоставить запираемые помещения для поставки товара к 1 июля. Заказчик ответил, что поставил задачу строителям здания, ООО «Стройальянс», подготовить помещения к 10 июля, но о фактической готовности сообщат дополнительно.

Поставить мебель удалось только в октябре 2023 года, но и тогда не удалось ее собрать, так как в помещениях еще не завершились отделочные работы. Документ о приемке товара «ГлавУКС» подписал только 22 декабря.

Суд установил, что просрочка исполнения сроков поставки товара по контракту произошла по вине истца и отказал МКУ «ГлавУКС» во взыскании неустойки.

Как писал «Ъ-Приволжье», школу на 1225 мест в Новой Кузнечихе начали строить в 2021 году и после смены генподрядчика открыли лишь в сентябре 2024 года. Школе присвоили номер 188.

Галина Шамберина