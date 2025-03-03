В Нижнем Новгороде 14 человек будут судить за нелегальный игорный клуб

Прокуратура Нижегородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном проведении азартных игр. По данным областной прокуратуры, обвиняемыми по делу проходят 14 человек.

По данным следствия, с ноября 2021 года по февраль 2024 года они организовали нелегальный клуб с игровыми автоматами. За это время участники группы получили более 64,5 млн руб.

В феврале 2024 года они были задержаны, игровое оборудование изъято. После утверждения обвинительного заключения дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Андрей Репин