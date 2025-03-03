В Ростовской области 4 и 5 марта ожидается магнитная буря уровня G-1

В Ростовской области в период с 4 по 5 марта ожидается магнитная буря, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Аксенов Фото: Николай Аксенов

Возмущения в магнитном поле Земли начнутся поздней ночью 4 марта и будут продолжаться до полудня следующего дня.

Магнитная буря достигнет уровня G1 по шкале, что соответствует первому из пяти возможных уровней интенсивности.

Метеозависимым людям рекомендуется обратить внимание на свое здоровье, избегать чрезмерной физической нагрузки и стараться находиться в спокойной обстановке. Среди симптомов — головные боли, общее недомогание и дискомфорт.

Снежана Стодольская