Двое уфимцев обвиняются в мошенничестве с жильем на 18 млн рублей

Октябрьский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении двоих уфимцев, которые обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2017–2022 годах фигуранты уголовного дела предлагали гражданам получить займы под залог жилья. Для привлечения потенциальных клиентов они рекламировали свою деятельность и арендовали офис в Уфе. Обвиняемые обманом убеждали покупателей заключить договоры купли-продажи квартир под видом оформления договоров займа. При этом потрепевшие передавали свои квартиры в залог. Фигуранты уголовного дела обещали вернуть права на жилье после выплаты долга, однако похищали имущество. В результате семи гражданам причинен ущерб на сумму более 18 млн руб. Обвиняемые не признали вину.

Майя Иванова