Буцкая предложила сделать комнату для кормящих матерей в Госдуме

Первый зампред думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая (ЕР) заявила о необходимости создать в здании Госдумы комнаты для кормящих матерей. Она согласилась с тем, что мало кто придет с ребенком в Думу. Тем не менее «процесс сцеживания молока не должен проходить в туалетной комнате», считает госпожа Буцкая. Ее слова приводит «РИА Новости».

Выступая на конференции «Демографическая политика России: перспективы решения проблем», госпожа Буцкая отметила, что инфраструктуру нужно «начать с себя». «Мы точно сможем сказать, что мы сделали первый шаг, потому что я эту тему в течение года веду — то у нас было шесть кормящих, теперь девять кормящих, а комнаты нет»,— сказала она.

Разработка мер поддержки для кормящих матерей ведется уже почти два года. Госпожа Буцкая неоднократно говорила, что в законопроекте должно быть прописано право женщины кормить грудью в общественном месте. Последний раз о проработке этого вопроса госпожа Буцкая говорила 17 февраля.

Полина Мотызлевская