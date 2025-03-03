Фигуристка из Воронежа стала победительницей Гран-при России среди юниоров

13-летняя фигуристка из Воронежа Елена Костылева стала победительницей финала Гран-при России среди юниоров, который прошел 1 марта в Калуге. За выступление спортсменка получила 230,34 балла.

«Это не предел. Буду добавлять еще четвертные прыжки. Нужно работать над заходами в произвольной программе»,— рассказала после выступления фигуристка.

Елена Костылева набрала на один балл больше, чем ее соперница Алиса Двоеглазова (229,06 балла). Третье место заняла Маргарита Базылюк с результатом 220,04 балла.

В произвольной программе Елена Костылева отличилась тремя четверными прыжками и двумя тройными акселями. Наставником фигуристки был олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, под руководством которого она входит в академию «Ангелы Плющенко».

Егор Якимов