Конгрессмены призвали власти США запретить DeepSeek на служебных устройствах

Члены Палаты представителей США, республиканец от штата Иллинойс Дарин Лахуд и демократ от штата Нью-Джерси Джош Готхаймер, сообщили телеканалу NBC, что обратились к 47 губернаторам США и мэру Вашингтона с призывом запретить использование китайского чатбота DeepSeek на служебных устройствах региональных чиновников. По мнению конгрессменов, DeepSeek может нарушать приватность личных данных, а также «потенциально открыть дверь иностранным недоброжелателям к чувствительной государственной информации».

Эти же конгрессмены ранее участвовали в разработке аналогичного законопроекта в Палате представителей. Американские СМИ отмечают, что господин Готхаймер в этом году участвует в выборах на пост губернатора штата Нью-Джерси, а господин Лахуд выступал за запрет китайского чатбота на всех федеральных мобильных устройствах.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на канадских исследователей из компании Feroot Security сообщало, что в чатботе DeepSeek есть встроенный код, который позволяет сохранять и передавать пользовательскую информацию в инфраструктуру китайской государственной телекоммуникационной компании China Mobile, деятельность которой запрещена на территории США.

Евгений Хвостик