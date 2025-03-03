В Салавате благоустроят площадь Ленина за 173 млн рублей

Администрация Салавата на конкурсе 20 марта планирует выбрать подрядчика благоустройства территории в рамках реализации проекта «Салават: семь сновидений сквозь явь», следует из сообщения на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 173,9 млн руб., он будет оплачен из средств федерального, республиканского и городского бюджетов.

Закупка проводится в рамках реализации проекта–победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

До ноября необходимо благоустроить территорию площади имени Ленина, улицы Дзержинского и Первомайской улицы и прилегающих территорий. Подрядчик должен установить арт-объекты «Салават» и «Нулевой километр», фудтрак, скамьи-шайбы, качели, барный уличный стол, вернисаж, ярморочный прилавок, положить тротуарную плитку, заменить бортовые камни, устроить освещение и видеонаблюдение, озеленить территорию.

Как сообщал «Ъ-Уфа», на благоустройство «Бульвара Новаторов» в Белебее направят до 159 млн руб., а на реализацию проекта «Путь Урал-батыра» в Учалах — до 145,05 млн руб. Закупки проводятся в рамках реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Майя Иванова