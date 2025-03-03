Обжалован приговор бывшим топ-менеджерам «Камской долины»

Приговор суда первой инстанции в отношении бывших топ-менеджеров группы «Камская долина» Андрея Гладикова и Алевтины Романовой обжаловала как прокуратура, так и сами бывшие подсудимые. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Андрей Гладиков Алевтина Романова Следующая фотография 1 / 2 Андрей Гладиков Алевтина Романова

Приговор Андрею Гладикову и Алевтине Романовой вынес Индустриальный суд Перми 30 января 2025 года. Господин Гладиков был приговорен к лишению свободы на два года, госпожа Романова — к двум годам. Оба признаны виновными по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Они освобождены от исполнения наказания в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.

Обоим инкриминировалась ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По версии следствия, в 2014–2018 годах компании, входящие в группу «Камская долина», получили в общей сложности 1,83 млрд руб. на строительство четырех многоквартирных домов. В итоге дома в установленные сроки достроены не были, потерпевшими по делу были признаны несколько сотен пайщиков.

Как считают следствие и гособвинение, полученные средства, в нарушение закона, использовались для завершения строительства других объектов «Камской долины». Уголовное дело в отношении бывших руководителей расследовалось ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю. В ходе предварительного следствия и рассмотрения дела по существу фигуранты вины не признавали.

Представитель прокуратуры в ходе прений предложил приговорить Андрея Гладкова к четырем годам колонии общего режима, Алевтину Романову — к пяти.