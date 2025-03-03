В Днепропетровской области произошел взрыв на металлургическом заводе

На металлургическом заводе «Каметсталь» в городе Каменском Днепропетровской области произошел взрыв, сообщает «Страна.ua». Утверждается, что причиной стало нарушение технологического процесса.

Информации о пострадавших нет. В соцсетях появились видеомоменты взрыва и его последствий. На кадрах видно, что в здании выбило внешние стены на нескольких этажах.

«Каметсталь» — «дочка» группы компаний «Метинвест», одно из крупнейших на Украине предприятий полного металлургического цикла. Расположено почти в 40 км от Днепропетровска.