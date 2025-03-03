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На этой неделе Удмуртию накроет серия циклонов с ежедневными снегопадами

На текущей неделе Удмуртия окажется под влиянием серии циклонов, что приведет к ежедневным снегопадам небольшой и умеренной интенсивности. Как сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра, наиболее интенсивные осадки ожидаются в середине недели, также возможны усиления порывов ветра.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Температура в ближайшие дни останется стабильной: ночью -5..-11°С, днем -1..-6°С. Предварительно, в выходные дни погода существенно не изменится.