На этой неделе Удмуртию накроет серия циклонов с ежедневными снегопадами

На текущей неделе Удмуртия окажется под влиянием серии циклонов, что приведет к ежедневным снегопадам небольшой и умеренной интенсивности. Как сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра, наиболее интенсивные осадки ожидаются в середине недели, также возможны усиления порывов ветра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Температура в ближайшие дни останется стабильной: ночью -5..-11°С, днем -1..-6°С. Предварительно, в выходные дни погода существенно не изменится.