В Чувашии завершено расследование дела экс-премьера республики Павла Данилова

Следственное управление СКР по Чувашии завершило расследование дела бывших премьера республики Павла Данилова и гендиректора чувашской Ипотечной корпорации Алексея Антонова. Как сообщила «Ъ» старший помощник по взаимодействию со СМИ руководителя СУ СКР по Чувашии Евгения Кузнецова, фигуранты сейчас знакомятся с делом, затем оно будет направлено в прокуратуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Данилов

Фото: @paveldanilov_official Павел Данилов

Фото: @paveldanilov_official

Тем временем уголовное преследование Алексея Антонова приостановлено в связи с тем, что он заключил контракт с Минобороны о прохождении военной службы в зоне СВО. Попытка Павла Данилова отправиться в зону боевых действий успехом не увенчалась.

Следствие инкриминирует Павлу Данилову ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), Алексею Антонову — ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

Как считает следствие, Павел Данилов, в период с августа 2022 года по март 2024 года, будучи зампредом правительства — министром строительства Чувашии, получил в качестве взяток через Алексея Антонова 50,5 млн руб. от представителя двух фирм — ООО КСК и ООО «Поволжская СК» — «за способствование заключению подведомственными и подконтрольными Минстрою Чувашии государственных контрактов и договоров». Возглавляемая Алексеем Антоновым Ипотечная корпорация возводила жилой дом на деньги дольщиков для переселения граждан из аварийного жилья. В ходе строительства были допущены нарушения, которые не позволили ввести дом в эксплуатацию. Следствие оценивает ущерб от действий Алексея Антонова в размере почти 25 млн руб.

Олег Ерусланов, Чебоксары