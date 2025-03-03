«Закатка», «поребрик» и «вехотка» вошли в топ самых популярных регионализмов

Сервис «Туту.ру» и агентство Sidorin Lab представили результаты исследования (есть у «Ъ») о том, как россияне говорят в разных регионах. Самыми популярными регионализмами (словами, которые используются только в определенных частях страны) стали «закатка», «сопка», «поребрик», «темпер» и «вехотка». В число субъектов, «сильнее всего держащихся за свои словечки», вошли Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская область и Краснодарский край.

Исследователи проанализировали 56 тыс. сообщений пользователей соцсетей, в которых используются регионализмы. Слова «закатка» (домашние консервы, Крым) и «сопка» (холм, Приморский и Хабаровский край) имеют более 11 тыс. упоминаний, слово «поребрик» (бордюр, Санкт-Петербург) — более 7,3 тыс., «темпер» (температура, Амурская область) — более 4,8 тыс., «вехотка» (мочалка, Иркутск) — более 4,6 тыс.

Чуть меньшей популярностью пользуются слова «кочерыжка» (центральная часть кочана капусты, Белгород), «заварник» (заварочный чайник, Хакасия) и «шишига» (лесное существо, похожее на домового или лешего, Вологодская область). Они упоминались чуть больше чем в тысяче сообщений.

В исследовании отмечается, что носителями регионализмов в основном являются люди старше 60 лет, а молодые люди до 24 лет используют такие слова «разве что ради шутки». Например, распространенное во Владимире слово «кочевряжиться» «зумеры используют исключительно для мемов», указывают аналитики.

Полина Мотызлевская