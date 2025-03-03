Новые формы жизни ИИ

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, какие функции разработчики добавили модели искусственного интеллекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Juliana Yamada / AP Фото: Juliana Yamada / AP

В Барселоне стартовала ежегодная выставка Mobile World Congress. И одним из первых событий стал анонс компании Google, которая представила новые возможности своего ИИ-ассистента для потребительской электроники Gemini Live. Коротко его фичи можно описать как более интерактивные и динамичные с точки зрения взаимодействия с пользователем.

В первую очередь речь идет о мультимодальности. Режим Gemini Live и раньше мог вести разговоры в свободной форме, прерываясь на замечания пользователя или выбор голоса ИИ-ассистента. Теперь же он может работать с добавленными в диалог изображениями, файлами и видео. Например, можно дать Gemini фотографию автомобиля и узнать об особенностях этой модели и способах ухода за машиной.

Также новые функции подразумевают возможность поделиться экраном прямо во время видеозвонка. А значит, сам процесс и результаты работы Gemini Live можно будет продемонстрировать собеседнику, что пригодится и для совместной работы и/или для обучения, объяснили авторы разработки. Тут важно подчеркнуть ограниченность фичи. Она будет доступна в тарифном плане Google One AI Premium для подписчиков Gemini Advanced на Android-устройствах.

Уже через пару недель ИИ-ассистент получит обновление, которое позволит ему «видеть» окружающую среду через камеры смартфона. Эту картинку он сможет анализировать и по запросу давать, например, советы вроде алгоритмов по сборке мебели или банального приготовления блюд. Кстати, эта возможность Gemini Live является результатом интеграции отдельного профильного проекта компании — Astra.

В ближайшие недели, я полагаю одновременно с выходом «визуальных» возможностей, представители Google обещали пополнить список поддерживаемых языков новыми позициями. Международный мобильный конгресс в Барселоне продлится до 7 марта включительно. О важнейших новинках и событиях мероприятия расскажу в своей программе.

Александр Леви