Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о значимом событии на ювелирном рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Valeria Mongelli / Anadolu / AFP Фото: Valeria Mongelli / Anadolu / AFP

С 22 по 26 февраля в столице Таиланда прошло Бангкокское ювелирное шоу. Bangkok Gems & Jewelry Fair — выставка, которая становится раз от раза больше, интереснее и разнообразнее.

Это видно при первом взгляде на выставочные помещения. Дело в том, что все больше экспонентов стараются выделиться и не используют стандартные стенды, а делает дорогую застройку. И второе, что тоже заметно довольно быстро, если раньше многие мировые игроки рынка камней, украшений и оборудования и аксессуаров для ювелирной промышленности считали Бангкокскую выставку скорее проходной и не приурочивали к ней никаких премьер, специальных запусков, серий и коллекций, то сейчас это совсем не так. Многие пытаются показать что-то впервые именно здесь. Тем более есть кому. Так, например, среди гостей выставки был замечен самый дорогой ювелир современности, а если смотреть его абсолютные рекорды, то, наверное, и в истории, Уоллес Чан.

Стараются сделать интереснее и лекционную программу. И надо сказать, она пользуется популярностью. Так, например, на двухчасовой, а это большое количество времени для лекции, так вот, на двухчасовой лекции про тенденции в индустрии зал был полон от начала до конца.