СИМ включили аварийный режим
В Сочи растет число ДТП с электросамокатами
За год аварийность с участием электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Сочи выросла в полтора раза. Кикшеринговые компании заявляют, что постоянно работают над повышением безопасности, но угрозу создают частные самокаты. Эксперты говорят, что проблему не решить без создания соответствующей инфраструктуры.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
В 2024 году в Сочи произошло 24 ДТП с участием электросамокатов, в том числе одно с летальным исходом. В 2023 году – 15. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в Госавтоинспекции города. Аварии происходят на дорогах федерального и муниципального значения, их виновниками, по данным ГАИ, в большинстве случаев были водители СИМ.
В Краснодарском крае за год число пострадавших выросло с 2 тыс. до 2,3 тыс. человек.
По данным министерства здравоохранения Кубани, в Сочи в 2023 году 660 человек обратились за помощью из-за происшествий с электросамокатами, в 2024 году — 636 граждан. Речь идет о ДТП и падениях с самокатов. Наиболее распространенные травмы — ушибы мягких тканей, повреждения опорно-двигательного аппарата, в том числе переломы ребер, длинных трубчатых костей и черепно-мозговые травмы.
Операторы кикшеринговых компаний утверждают, что принимают различные меры для повышения безопасности. По данным Whoosh, 99% поездок проходят без нарушений. При этом только в Сочи в 2024 году кикшеринговая компания оштрафовала и заблокировала более 10,1 тыс. пользователей.
«Самокаты сами по себе не представляют опасности. Наши устройства не могут разгоняться быстрее 25 км/ч», — говорят в Whoosh.
В «МТС Юрент» считают, что основной угрозой остаются частные электросамокаты, поскольку у них отсутствуют технологии контроля скорости и другие аппаратные ограничения.
Для повышения безопасности Whoosh запустил в Сочи проект по сбору данных: власти получили доступ к тепловым картам поездок. Компания готова участвовать в создании дорожек для самокатов, но отмечает необходимость правовых оснований и финансирования.
«Мы готовы участвовать в развитии инфраструктуры, но, конечно, не можем делать это самовольно, без участия города. Нужны механизмы реализации таких проектов»,— подчеркнули в Whoosh.
Мэрия Сочи совместно с УВД города реализует комплекс мероприятий по профилактике аварий с участием СИМ. В 2024 году на курорте ввели зоны запрета на 14 участках и 47 зон с ограничением скорости передвижения самокатов, в том числе в парках, скверах и набережных. Программное обеспечение операторов теперь способно автоматически снизить скорость или полностью заблокировать движение арендуемого электросамоката, если правила движения не соблюдаются, уточнили в мэрии.
Кроме того, введена практика эвакуации электросамокатов и блокировки аккаунтов пользователей, которые систематически нарушают правила. Для снижения количества нарушений на курорте организовали бесплатное обучение для молодежи совместно с ГИБДД.
«Личные аккаунты нарушителей, систематически игнорирующих правила, блокируются полностью. Впервые в Сочи мы начали эвакуировать оставленные в неположенных местах самокаты»,— добавили в администрации.
По мнению архитектора и учредителя градостроительной компании «Яузапроект» Ильи Заливухина, электросамокаты уже стали полноценным городским транспортом, от которого жители курорта не смогут отказаться. Однако отсутствие четкой организации движения создает хаос, мешающий пешеходам, автомобилистам и самим самокатчикам. «Организация движения электросамокатов требует комплексного подхода. Сейчас в России нет единой системы, но ее создание — вопрос времени»,— считает эксперт.
Наиболее опасным, по его мнению, является движение самокатов по тротуарам. В центре города, на прогулочных улицах и в парках они представляют угрозу для пешеходов. Если велодорожки проходят вдоль тротуаров, их следует отделять хотя бы кустарником или разметкой, уточнил господин Заливухин.
Эксперт выделяет три схемы передвижения самокатов: на узких улицах, где скорость автомобилей ограничена до 40 км/ч, СИМ могут двигаться в общем потоке; на дорогах, где машины разгоняются до 60 км/ч, требуются отдельные полосы; в парках нужны специально выделенные дорожки с обозначенными пересечениями с пешеходными маршрутами.
«Разработка сети дорог для самокатов — несложная задача для специалиста, у которого есть опыт в подобных проектах. Ее можно реализовать за три-четыре месяца. По подсчетам эксперта, потребуется порядка 10 млрд руб. В большинстве случаев достаточно нанести разметку, скорректировать схему движения и провести небольшие строительные работы»,— резюмировал господин Заливухин.