СИМ включили аварийный режим

За год аварийность с участием электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Сочи выросла в полтора раза. Кикшеринговые компании заявляют, что постоянно работают над повышением безопасности, но угрозу создают частные самокаты. Эксперты говорят, что проблему не решить без создания соответствующей инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В 2024 году в Сочи произошло 24 ДТП с участием электросамокатов, в том числе одно с летальным исходом. В 2023 году – 15. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в Госавтоинспекции города. Аварии происходят на дорогах федерального и муниципального значения, их виновниками, по данным ГАИ, в большинстве случаев были водители СИМ.

В Краснодарском крае за год число пострадавших выросло с 2 тыс. до 2,3 тыс. человек.

По данным министерства здравоохранения Кубани, в Сочи в 2023 году 660 человек обратились за помощью из-за происшествий с электросамокатами, в 2024 году — 636 граждан. Речь идет о ДТП и падениях с самокатов. Наиболее распространенные травмы — ушибы мягких тканей, повреждения опорно-двигательного аппарата, в том числе переломы ребер, длинных трубчатых костей и черепно-мозговые травмы.

Операторы кикшеринговых компаний утверждают, что принимают различные меры для повышения безопасности. По данным Whoosh, 99% поездок проходят без нарушений. При этом только в Сочи в 2024 году кикшеринговая компания оштрафовала и заблокировала более 10,1 тыс. пользователей.

«Самокаты сами по себе не представляют опасности. Наши устройства не могут разгоняться быстрее 25 км/ч», — говорят в Whoosh.

В «МТС Юрент» считают, что основной угрозой остаются частные электросамокаты, поскольку у них отсутствуют технологии контроля скорости и другие аппаратные ограничения.

Для повышения безопасности Whoosh запустил в Сочи проект по сбору данных: власти получили доступ к тепловым картам поездок. Компания готова участвовать в создании дорожек для самокатов, но отмечает необходимость правовых оснований и финансирования.

«Мы готовы участвовать в развитии инфраструктуры, но, конечно, не можем делать это самовольно, без участия города. Нужны механизмы реализации таких проектов»,— подчеркнули в Whoosh.

Мэрия Сочи совместно с УВД города реализует комплекс мероприятий по профилактике аварий с участием СИМ. В 2024 году на курорте ввели зоны запрета на 14 участках и 47 зон с ограничением скорости передвижения самокатов, в том числе в парках, скверах и набережных. Программное обеспечение операторов теперь способно автоматически снизить скорость или полностью заблокировать движение арендуемого электросамоката, если правила движения не соблюдаются, уточнили в мэрии.

Кроме того, введена практика эвакуации электросамокатов и блокировки аккаунтов пользователей, которые систематически нарушают правила. Для снижения количества нарушений на курорте организовали бесплатное обучение для молодежи совместно с ГИБДД.

«Личные аккаунты нарушителей, систематически игнорирующих правила, блокируются полностью. Впервые в Сочи мы начали эвакуировать оставленные в неположенных местах самокаты»,— добавили в администрации.

По мнению архитектора и учредителя градостроительной компании «Яузапроект» Ильи Заливухина, электросамокаты уже стали полноценным городским транспортом, от которого жители курорта не смогут отказаться. Однако отсутствие четкой организации движения создает хаос, мешающий пешеходам, автомобилистам и самим самокатчикам. «Организация движения электросамокатов требует комплексного подхода. Сейчас в России нет единой системы, но ее создание — вопрос времени»,— считает эксперт.

Наиболее опасным, по его мнению, является движение самокатов по тротуарам. В центре города, на прогулочных улицах и в парках они представляют угрозу для пешеходов. Если велодорожки проходят вдоль тротуаров, их следует отделять хотя бы кустарником или разметкой, уточнил господин Заливухин.

Эксперт выделяет три схемы передвижения самокатов: на узких улицах, где скорость автомобилей ограничена до 40 км/ч, СИМ могут двигаться в общем потоке; на дорогах, где машины разгоняются до 60 км/ч, требуются отдельные полосы; в парках нужны специально выделенные дорожки с обозначенными пересечениями с пешеходными маршрутами.

«Разработка сети дорог для самокатов — несложная задача для специалиста, у которого есть опыт в подобных проектах. Ее можно реализовать за три-четыре месяца. По подсчетам эксперта, потребуется порядка 10 млрд руб. В большинстве случаев достаточно нанести разметку, скорректировать схему движения и провести небольшие строительные работы»,— резюмировал господин Заливухин.

Мария Удовик