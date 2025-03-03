Московский «Спартак» догнал в турнирной таблице лидеров РПЛ — «Зенит» и «Краснодар». В первом матче после зимней паузы красно-белые обыграли «Оренбург» 2:0 и вышли на второе место. Народная команда уступает действующему чемпиону только по дополнительным показателям. Сейчас у «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» одинаковое количество оков — 40. Четвертая строчка у «Динамо». Бело-голубые сыграли вничью с «Ростовом» на выезде (1:1). За развитием событий в 19-м туре следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Первый тур после долгой зимней паузы подарил поклонникам футбола сразу несколько неожиданных результатов. Оба лидера, «Зенит» и «Краснодар», потеряли очки. Действующий чемпион сыграл вничью с ЦСКА (0:0), а южане разошлись миром с «Крыльями Советов» (1:1). Московский же «Спартак» своего шанса не упустил. Хотя в первом тайме матча с «Оренбургом» у красно-белых получалось далеко не все. Но после перерыва хозяева соперника дожали. Открыл счет Манфред Угальде, который сейчас с 16-ю голами возглавляет гонку бомбардиров. А в компенсированное время первый мяч за «Спартак» забил один из новичков, приобретенных в зимнее трансферное окно, аргентинец Пабло Солари.

На матч «Спартака» с «Оренбургом» собралось около 17 тыс. человек. Причем билеты продавались даже в фанатский сектор, и первый раз за долгое время в матче РПЛ здесь появились болельщики, что отмечали комментаторы. Эта победа «Спартака» стала седьмой подряд. Такого в XXI веке еще не было. И, конечно, разговоры о возможном чемпионстве красно-белых сейчас звучат очень громко.

Впереди 11 туров, и все может поменяться, но самое главное, что в «Спартаке» больше нет скандалов. Сербский наставник Деян Станкович смог сплотить команду. На этом акцентирует внимание экс-спартаковец Эдуард Мор: «Сейчас в команде, в раздевалке, такая атмосфера, которой не было очень давно. Я не говорю о том, что когда-то она была плохая, она в целом всегда хорошая. Но такого сплочения, когда есть единый, дружный коллектив, когда такое единение тренера и всех футболистов без каких-то группировок — такого не было очень давно».

Завершал же 19-й тур матч «Ростов»—«Динамо». Первую встречу без Валерия Карпина ростовчане начали очень здорово, но не смогли реализовать несколько 100-процентных моментов. В итоге команды обменялись голами во втором тайме — ничья 1:1, которая лишила бело-голубых возможности приблизиться к тройке лидеров. Поверить в то, что «Динамо» будет бороться за чемпионство, сложно, считает комментатор Александр Аксенов: «Они входят в список тех команд, которые могут на это претендовать, но очень серьезная конкуренция, и, конечно, по сравнению с первой тройкой динамовцы имеют небольшие шансы на победу в чемпионате. Хотя кто знает — вот сейчас возьмут пару побед, почувствуют какой-то тонус, заработает то, что раньше не работало, и мы действительно в это поверим. Пока очень осторожно я к этому подхожу».

Следующий, 20-й тур стартует уже в эту пятницу, и, хотя ярких вывесок там нет, внимание к российскому футболу точно будет повышенное. Ведь борьба за золотые медали обещает быть по-настоящему жаркой.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".