«Обычно автопроизводители так не поступают»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о кроссовере EV2, микроавтобусе PV5 и электромобиле EV4, которые автомобильный бренд сразу представил публике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Steve Marcus / Reuters Фото: Steve Marcus / Reuters

Любая новая модель до того, как ее полностью покажут публике, должна как минимум несколько раз отработать тизером. За две недели до премьеры нам покажут задний фонарь автомобиля, горящий в темноте и сообщат, что максимальная скорость достигает 180 км/ч. Потом, спустя несколько дней, еще какой-то фрагмент и какие-то цифры. Больше информационных поводов, выше ажиотаж и шире аудитория. Но есть исключения. Марка Kia, например, на прошлой неделе показала не тизеры, а сразу несколько своих новых моделей.

Сначала был концепт. Kia EV2 — не просто фантазия на тему того, каким корейская марка видит свой будущий компактный электрический кроссовер. Уже в 2026 году эта модель в таком или почти в таком виде должна стать серийной. В первую очередь кроссовер интересен своими нестандартными решениями в компоновке салона. У него нет центральной стойки и боковые двери распахиваются навстречу друг другу — такое же решение применено, кстати, в российском электромобиле Atom. Второй ряд сидений складывается, что позволяет отодвинуть передние сиденья максимально назад. Тогда на стоянке, например, можно будет сесть, вытянув ноги, и комфортно поесть или поработать с ноутбуком.

Еще одной новинкой стал стильный микроавтобус PV5. Он будет выпускаться уже в этом году, как в пассажирской, так и в грузовой версии — как фургон без боковых окон. Силовая установка Kia PV5 тоже электрическая. Запас хода на одном заряде батареи — до 400 км. Правда, релиз не уточняет, учитывает ли эта характеристика груз на борту, которого в фургон можно сложить 5 кубометров с лишним.

Наконец, третья новинка от Kia — это серийный легковой электромобиль EV4. В кузове седан он уже вот-вот будет производиться в Южной Корее. А в Европе на предприятии корейской марки в Словакии на конвейер встанет хетчбэк, ориентированный на рынки Старого Света. Выглядит стильно, до «сотни» разгоняется меньше чем за 8 секунд. Жаль, что в контексте нас с вами его перспектива — параллельный импорт.

Дмитрий Гронский