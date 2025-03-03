Авито Работа: 74% краснодарцев получают первый опыт работы в студенчестве

Три четверти жителей Краснодара начинают профессиональную деятельность еще во время обучения в вузах и ссузах. При этом чаще всего первый трудовой опыт получают будущие риелторы, HR-специалисты и работники автомобильного бизнеса, говорится в исследовании «Авито Работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно результатам опроса, наибольшую активность в построении карьеры во время учебы проявляют будущие специалисты по продаже и управлению недвижимостью — 89% из них начинают трудовую деятельность до получения диплома. Высокие показатели также демонстрируют учащиеся, осваивающие HR-направление (86%) и автомобильный бизнес (84%).

Исследование показало, что 47% респондентов обучались в вузах, 34% — в ссузах, а 10% получили оба вида образования. Еще 3% участников опроса продолжают учиться в настоящее время.

Самым распространенным форматом трудоустройства для учащихся остаются стажировки и практики — их выбрали 46% опрошенных. Данный вариант более популярен среди студентов колледжей и техникумов (47%), чем среди учащихся вузов (36%).

Каждый пятый респондент (19%) начал работать по специальности с первых курсов, а 10% приступили к профессиональной деятельности на завершающем этапе обучения. При этом студенты университетов чаще трудоустраиваются по специальности с начала обучения — 22% против 14% у учащихся ссузов.

Подработки не по профилю выбрали 11% опрошенных, а временную занятость по специальности — 10%. Фриланс и сезонные работы оказались более востребованы у студентов вузов: 13% из них находили частичную занятость по специальности, а среди нынешних учащихся этот показатель составляет 16%.

Полную занятость не по специальности с первых курсов выбрали 8% опрошенных, а на последних курсах — 7%. Еще 5% студентов проходили стажировки в сферах, не связанных с их основной специальностью.

Анна Гречко