При пожаре в пекарне Невинномысска пострадали двое прохожих

В Невинномысске после серии хлопков загорелась пекарня на ул. Гагарина. Ожоги получили два пенсионера, которые случайно оказались в зоне ЧП, сообщает пресс-служба краевого МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краюаю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краюаю

Основная версия случившегося — разгерметизация газобаллонного оборудования.

«Все произошло молниеносно, сначала прозвучал хлопок и началось задымление, после прозвучал еще один с последующим возгоранием. Очевидцы незамедлительно вызвали пожарных»,— рассказали в ведомстве.

Прибывшие по экстренному вызову огнеборцы оперативно потушили пожар. Горение охватило площадь в 45 кв. м. Пострадавшие мужчина и женщина находятся под наблюдением врачей.

Николай Аксенов