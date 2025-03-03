Жителя Маркса будут судить за насилие в отношении полицейского

Марксовский городской суд Саратовской области рассмотрит уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ) против 42-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, днем 19 февраля этого года фигурант ударил полицейского рукой в лицо. При этом подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Марксовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов