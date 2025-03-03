Объем кредитования на Кубани превысил 4 трлн рублей в 2024 году

Объем кредитования экономики и населения Краснодарского края в 2024 году достиг 4 трлн руб., что на 23,7% превышает показатели 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

Из этой суммы юридическим лицам и предпринимателям предоставлено 2,9 трлн руб. Рост по отношению к 2023 году составил 35,2%, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства выдано свыше 1 трлн руб. По программе «Семейная ипотека» жители региона получили 22 тыс. кредитов на сумму 118 млрд руб.

«Увеличение объемов в сегменте корпоративного кредитования в основном связано с проектным финансированием жилищного строительства и кредитованием начатых инвестиционных проектов», — пояснил первый заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась.

По его словам, развитие производственных мощностей увеличило потребность в финансировании для наращивания выпуска продукции. Росту розничного кредитования способствовало повышение доходов населения.

По уровню развития банковского сектора Краснодарский край ежегодно входит в десятку лидеров среди российских регионов по объему выданных кредитов и занимает первые позиции в Южном федеральном округе.

Алина Зорина