Охрана здания донского правительства обойдется бюджету в 41 млн рублей

На охрану здания правительства Ростовской области и прилегающей территории в 2025 году потратят 41 млн руб. Соответствующая информация содержится на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Победитель конкурса предложил цену ниже первоначальной — регион был готов выделитьна эти цели 43 млн руб. В зону ответственности исполнителя войдут четыре здания по ул. Социалистической, 110-112/12а/15, пер. Ворошиловскому 12/85 – 87/13, 12, пркт. Соколова, 15. Будет организовано 13 дежурных постов, четыре из них — круглосуточные.

Охрана должна быть вооружена огнестрельным оружием отечественного производства, однако перезаряжать его или проверять на посту — запрещено. Срок контракта истекает в марте 2026 года. До сих пор охраной муниципального объекта занималась Росгвардия, на эти цели в прошлом году потратили 34 млн руб.

Дмитрий Ковалевский