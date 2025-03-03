За два дня 37,6 тысяч нижегородцев подали заявление на самозапрет по кредитам
Заявление на самозапрет на получение кредитов и займов за два дня с начала работы соответствующего сервиса на «Госуслугах» подали 37,7 тыс. нижегородцев. Об этом сообщила пресс-служба минцифры РФ.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
У тех, кто подал заявление на самозапрет, в кредитной истории появляется специальная отметка. Если она есть, банки и микрофинансовые организации должны отказать по заявке на кредит или заем.
Больше всего заявлений подали жители Москвы (351 тыс.), Санкт-Петербург (143,9 тыс.), и Московской области (112,3 тыс.).
Возможность установить самозапрет не распространяется на ипотеку, образовательные и автокредиты, а также на уже заключенные договоры.
Снять ограничение можно в любой момент, подав заявление на «Госуслугах». Самозапрет перестанет действовать на второй календарный день после внесения сведений в кредитную историю. При необходимости можно установить новый запрет.