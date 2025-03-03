Профессору фармакадемии вернули стимулирующие выплаты

В Государственную инспекцию труда (ГИТ) в Пермском крае из суда поступила информация о систематическом нарушении трудовых прав профессора Пермской государственной фармацевтической академии. Об этом сообщает пресс-служба ГИТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ya.ru Фото: ya.ru

Судебные решения содержат информацию о нарушении трудовых прав работницы, в частности данные о необоснованном привлечении к дисциплинарной ответственности и лишении стимулирующих выплат.

За допущенные нарушения трудового законодательства ГИТ привлек фармакадемию к административной ответственности. Ректору вуза внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения.

«Руководство вуза представило в ГИТ документы, подтверждающие восстановление прав работника, в том числе об отмене приказа о наложении дисциплинарного взыскания, перечислении стимулирующих выплат в размере более 60 тыс. руб. Сотрудник отдела кадров привлечен к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения»,— заявила замруководителя ГИТ Ирина Зройчикова.