Челябинцев будут судить за мошенничество при оформлении автокредитов

ГУ МВД России по Челябинску завершило расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых по ч. 2, 3 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). 48-летняя фигурантка, по данным полиции, оформила на подставное лицо без источника дохода заем на покупку машины, сообщает пресс-служба полицейского главка.

Как считает следствие, челябинка в апреле-июне 2023 года нашла четырех лиц, ведущих асоциальный образ жизни, в том числе без определенного места жительства. Она предложила за деньги оформить на их имя автокредиты в различных банках с ложными данными. Жительница арендовала для горожан на короткий срок жилье, купила одежду и оплатила парикмахера, чтобы придать им состоятельный вид. Всю информацию, которую необходимо сказать кредитным специалистам, она также сообщила. Подельники приобретали автомобили, отдавали документы и ключи обвиняемой. Та продавала машины третьим лицам, не рассказывая об обременении в виде залога. Таким образом были оформлены четыре автокредита на общую сумму 5,3 млн руб.

Уголовное дело в отношении челябинки и одного из подставных лиц направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу. Материалы дела в отношении остальных трех подозреваемых выделены в отдельное производство.

Виталина Ярховска