обновлено 14:22
Бывший глава района Перми перестал быть руководителем партийной ячейки
Президиум регионального политсовета «Единой России» приостановил полномочия секретаря местного отделения партии в Орджоникидзевском районе Перми Евгения Карабатова. Как уточняет телеграм-канал отделения, причиной стало личное заявление господина Карабатова.
Евгений Карабатов (в центре)
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Исполняющим обязанности секретаря назначена Светлана Ломаева, замглавы Орджоникидзевского района Перми и и. о. главы.
Напомним, что господин Карабатов до октября 2024 года работал главой этого района и неожиданно подал в отставку. Сейчас, по данным «Ъ-Прикамье», он трудоустроился на предприятия корпорации ПСС.