Бывший глава района Перми перестал быть руководителем партийной ячейки

Президиум регионального политсовета «Единой России» приостановил полномочия секретаря местного отделения партии в Орджоникидзевском районе Перми Евгения Карабатова. Как уточняет телеграм-канал отделения, причиной стало личное заявление господина Карабатова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Карабатов (в центре)

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Евгений Карабатов (в центре)

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Исполняющим обязанности секретаря назначена Светлана Ломаева, замглавы Орджоникидзевского района Перми и и. о. главы.

Напомним, что господин Карабатов до октября 2024 года работал главой этого района и неожиданно подал в отставку. Сейчас, по данным «Ъ-Прикамье», он трудоустроился на предприятия корпорации ПСС.