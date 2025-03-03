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обновлено 14:22

Бывший глава района Перми перестал быть руководителем партийной ячейки

Президиум регионального политсовета «Единой России» приостановил полномочия секретаря местного отделения партии в Орджоникидзевском районе Перми Евгения Карабатова. Как уточняет телеграм-канал отделения, причиной стало личное заявление господина Карабатова.

Евгений Карабатов (в центре)

Евгений Карабатов (в центре)

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Евгений Карабатов (в центре)

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Исполняющим обязанности секретаря назначена Светлана Ломаева, замглавы Орджоникидзевского района Перми и и. о. главы.

Напомним, что господин Карабатов до октября 2024 года работал главой этого района и неожиданно подал в отставку. Сейчас, по данным «Ъ-Прикамье», он трудоустроился на предприятия корпорации ПСС.