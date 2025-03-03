Владислав Ставицкий назначен врио замглавы Тамбовской области

Бывшего вице-мэра Краснодара Владислава Ставицкого назначили временно исполняющим обязанности заместителя главы Тамбовской области. Он будет курировать министерства градостроительства и транспорта региона, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Ставицкий

Фото: пресс-служба правительства Тамбовской области Владислав Ставицкий

Фото: пресс-служба правительства Тамбовской области

Владислав Ставицкий, уроженец Москвы, получил два высших образования по специальностям «антикризисное управление» и «строительство». В 2000-х он работал в строительном бизнесе. В 2014 году стал замминистра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. После этого он два года занимал аналогичную должность в Ростовской области. С декабря 2016 по июль 2020 года работал заместителем главы Краснодара, который тогда возглавлял Евгений Первышов. Затем был назначен заместителем руководителя Росморречфлота.

В новой должности Ставицкий будет контролировать работу двух региональных ведомств — министерства градостроительства и архитектуры, а также министерства автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области.

Алина Зорина