Остался для кампании

Новосибирские коммунисты на областной отчетно-выборной конференции не стали менять своих лидеров. Кампании 2025 года по выборам областного законодательного собрания и горсовета Новосибирска партия проведет под руководством первого секретаря Анатолия Локотя. Федеральное руководство КПРФ и ее региональное отделение посчитали, что десятилетняя работа господина Локотя на посту мэра была успешной и способствовала росту авторитета Компартии. Политологи с такой оценкой не согласны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководство КПРФ посчитало целесообразным оставить Анатолия Локотя у руля новосибирского обкома

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Руководство КПРФ посчитало целесообразным оставить Анатолия Локотя у руля новосибирского обкома

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Новосибирское региональное отделение (РО) КПРФ 1 марта провело отчетно-выборную конференцию, которая подвела итоги партийной работы в 2021-2024 годах. Первым секретарем обкома вновь был переизбран Анатолий Локоть, возглавляющий новосибирских коммунистов с 2006 года. «Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин в своем выступлении изложил позицию президиума ЦК — рекомендовать в качестве первого секретаря новосибирского обкома Анатолия Локотя. Предложение было принято единогласно»,— сообщили в РО КПРФ. Господин Афонин объяснил рекомендацию федерального руководства Компартии тем, что «новосибирская парторганизация под руководством Анатолия Евгеньевича активно работает, является не только ведущей организацией в Сибири, но и одной из самых сильных, отмобилизованных и работоспособных организаций (КПРФ в стране. — «Ъ») в целом».

На своих постах остались и другие ключевые организаторы избирательных кампаний РО КПРФ: второй секретарь обкома, депутат Госдумы РФ Ренат Сулейманов и секретарь по выборам, депутат заксобрания Роман Яковлев. Напомним, в этом году в Новосибирской области пройдут выборы разного уровня, в первую очередь — заксобрания и горсовета Новосибирска.

«Мы намерены бороться за присутствие нашей фракции в законодательном собрании, за численность никак не меньшую, чем сегодня… Также в городском совете хотим повторить этот же опыт. Если получится увеличить, будем стараться»,— сказал о задачах КПРФ Анатолий Локоть.

В настоящее время в партийной фракции в областном парламенте насчитывается 13 человек (всего 76 мест), в муниципальном — восемь (всего 50 мест).

В 2014-2023 годы Анатолий Локоть занимал пост мэра Новосибирска. В отставку он ушел в январе 2024-го, объяснив свое решение «переходом на другую работу», но о новой работе экс-главы города до сих пор ничего не известно. Руководство КПРФ уверено в том, что работа коммуниста на посту главы третьего по численности населения города России была успешной. При этом господин Афонин сослался на результаты опроса общественного мнения, проведенного партией в конце прошлого года.

«Объективная оценка — рейтинг КПРФ в Новосибирской области, если брать по всей стране, он в десятке самых высоких, а, значит, оценка работы Анатолия Евгеньевича — высокая»,— ответил первый заместитель Геннадия Зюганова на вопрос «Ъ-Сибирь» о том, не вызвала ли прошлогодняя отставка Анатолия Локотя разочарование у электората КПРФ. Сам господин Локоть ограничился замечанием «выборы покажут».

После избрания Анатолия Локотя мэром выборы в заксобрание проходили дважды. В 2015 году КПРФ при голосовании по партспискам получила 160,5 тыс. голосов (24,52%), а в 2020-м лишь 101 тыс. (16,6%). В обоих случаях глава Новосибирска возглавлял список кандидатов Компартии.

В конце февраля этого года член генсовета «Единой России» Сергей Перминов, выступая на круглом столе «Партийный ландшафт перед началом избирательной кампании», отнес Новосибирскую область к числу регионов, где единороссов ждет сложная избирательная кампания.

«Вряд ли переизбрание Локотя как-то существенно скажется на перспективах КПРФ на выборах. С одной стороны, у него высокий антирейтинг, с другой — высокая известность. Ущерб КПРФ из-за хозяйственных провалов во время мэрства Локотя уже понесен. Единственный риск заключается в том, что уголовные дела в отношении сотрудников мэрии “догонят” Локотя в ходе кампании. Тогда это может быть использовано оппонентами КПРФ»,— считает политолог Алексей Мазур.

«С Локотем ассоциируется политика компромиссов КПРФ с “Единой Россией”, реализацию которой новосибирцы наблюдали последние 10 лет. Для Анатолия Евгеньевича договоренности с оппонентами были вопросом выживания на посту мэра, но такая тактика неизбежно пессимизировала рейтинг коммунистов. Уход Локотя с поста градоначальника в никуда не добавил очков ни ему самому, ни его партии»,— уверен директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов. По его мнению, Анатолий Локоть может снова возглавить партсписок на областных выборах, «но это решение устроит только самую консервативную часть ядерного электората, а добиться привлечения поддержки более широкого круга в этом случае будет проблематично».

Валерий Лавский