Бывшего чиновника Росавиации приговорили к 8 годам за взятки с пилотов

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил к 8 годам лишения свободы бывшего начальника отдела высшей квалификационной комиссии Росавиации Максима Павлюка. Его признали виновным в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ), получении крупных взяток (п. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и покушении на получение взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Павлюк

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Максим Павлюк

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Суд установил, что господин Павлюк создал преступное сообщество вместе с сотрудниками управления летной эксплуатации Минтранса России. С марта 2021 по сентябрь 2022 года злоумышленники требовали взятки у пилотов, чтобы они не обращали внимание на найденные нарушения. По данным «РИА Новости», всего обвиняемый и его сообщники получили 15,5 млн руб., ТАСС называет сумму в 10 млн руб.

В рамках дела проходят еще 14 фигурантов. Несколько взяткодателей уже получили приговоры. ТАСС сообщило, что суд ранее приговорил к 7 годам колонии посредницу Максима Павлюка — жительницу Санкт-Петербурга Наталью Митину. Сам господин Павлюк, сообщает агентство, признал вину и заключил сделку со следствием.

Максима Павлюка задержали в октябре 2022 года. Вместе с ним взяты под стражу посредники Наталья Митина и пилот авиакомпании «Аэропром» Андрей Черников. Как говорилось в материалах дела, осужденный также предлагал пилотам поменять летное свидетельство, чтобы стать капитаном более престижного воздушного судна.

Никита Черненко